الهلال يسيطر على تشكيلة الأسبوع من جولة ذكرى "يوم التأسيس"

كشفت رابطة دوري المحترفين، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية للجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المسماة بجولة "يوم التأسيس".

وحظي فريق الهلال رابع الترتيب بنصيب الأسد من التشكيلة والتي شهدت تواجد 4 لاعبين منه , فيما حضر لاعبان من جاره وغريمه التقليدي النصر ومثلهما من الطائي عاشر الترتيب و لاعب من كل من الأهلي والاتفاق والفيحاء.

وجاءت تشكيلة الأسبوع من الجولة 21 لدوري المحترفين على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي (الطائي )

خط الدفاع: أحمد با مسعود (الفيحاء) مارسيلو فيريرا (الطائي) دانكلير بيريرا ( الأهلي) سعيد المولد (الاتفاق ) .

خط الوسط :غوستافو كويلار، أندريه كاريلو ( الهلال) عبد المجيد الصليهم وخالد الغنام (النصر).

خط الهجوم: موسى ماريغا وأوديون ايغالو (الهلال) .

و شهدت تشكيلة الأسبوع غياب لاعبي الاتحاد متصدر جدول الترتيب وأيضاً الشباب صاحب المركز الثالث.