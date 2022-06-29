"الهلال" يطلق أكاديمية مجتمعية.. بالتعاون مع "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"

وقع نادي الهلال مذكرة تعاون مع "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، بحضور رئيس مجلس الإدارة "فهد بن نافل"، ونائب الوزير للتنمية الاجتماعية "ماجد الغانمي"، إلى جانب عضو مجلس إدارة النادي ورئيس شركة الهلال الاستثمارية "سلطان آل الشـيخ"؛ حيث وقع الرئيس التنفيذي للنادي "المهندس عبد الله الجربوع" مذكرة التعاون مع مدير عام فرع الوزارة بالرياض "الدكتور محمد الحربي".