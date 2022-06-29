"الهلال" يطلق أكاديمية مجتمعية.. بالتعاون مع "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"

وقع نادي الهلال مذكرة تعاون مع "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، بحضور رئيس مجلس الإدارة "فهد بن نافل"، ونائب الوزير للتنمية الاجتماعية "ماجد الغانمي"، إلى جانب عضو مجلس إدارة النادي ورئيس شركة الهلال الاستثمارية "سلطان آل الشـيخ"؛ حيث وقع الرئيس التنفيذي للنادي "المهندس عبد الله الجربوع" مذكرة التعاون مع مدير عام فرع الوزارة بالرياض "الدكتور محمد الحربي".
- إطلاق مبادرة الأكاديمية المجتمعية.
- تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والحركية البسيطة.
- تنفيذ برامج ترفيهية وبرامج لممارسة كرة القدم داخل مراكز التأهيل الشامل.
- تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الجانب المجتمعي.
الفئات المستهدفة
- أبناء مركز التأهيل الشامل للذكور التابع لفرع الوزارة في الرياض.
- الموهوبون في كرة القدم من الأيتام أبناء فرع الوزارة بالرياض.