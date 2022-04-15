"الهلال" يطير بعيدًا بالصدارة بهدف في مرمى "الاستقلال" الطاجيكي

طار نادي الهلال بعيدًا بصدارة مجموعته الآسيوية بعدما حقق العلامة الكاملة من مبارياته الثلاث الآسيوية؛ وذلك بتغلبه على فريق استقلال الطاجيكي بهدف دون رد يوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.