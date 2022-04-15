"الهلال" يطير بعيدًا بالصدارة بهدف في مرمى "الاستقلال" الطاجيكي

طار نادي الهلال بعيدًا بصدارة مجموعته الآسيوية بعدما حقق العلامة الكاملة من مبارياته الثلاث الآسيوية؛ وذلك بتغلبه على فريق استقلال الطاجيكي بهدف دون رد يوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
هدف اللقاء الوحيد سجله اللاعب سلمان الفرج في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة عقب متابعته عرضية ياسر الشهراني.
وابتعد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الشارقة والريان، في حين بقي رصيد الاستقلال خاليًا من النقاط.