الهلال يفتح ملف "الكلاسيكو" أمام الاتحاد .. بتمارين استرجاع ومناورة

استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تدريباتهم الاعتيادية، استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تغلبهم على مضيفهم "الاتفاق" يوم أمس.
وركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "دياز" في الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والتكتيكية.
واشتمل المران على: تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الاتفاق"، تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
ويؤدي الفريق مساء الغد مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة مضيفه "الاتحاد": وذلك في مقر النادي.