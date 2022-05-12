الهلال يفتح ملف "الكلاسيكو" أمام الاتحاد .. بتمارين استرجاع ومناورة

استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تدريباتهم الاعتيادية، استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تغلبهم على مضيفهم "الاتفاق" يوم أمس.