الهلال يفتح ملف نهائي كأس الملك.. والفيحاء يواصل التحضير للقمة المنتظرة

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، في تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني " دياز" راحة عن مران يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
اشتمل المران على: تدريبات لياقية متنوعة، تطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية على جزء من الملعب.
من جانبه أجرى اللاعب "علي آل بليهي" مراناً بالجري، وأداء تدريبات لياقية متنوعة؛ بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة خلال لقاء الفريق أمام "الاتفاق".
ويواصل الأزرق غداً الاثنين تدريباته الاعتيادية في مقر النادي؛ وذلك تأهباً لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الخميس المقبل 19 مايو الجاري، وذلك في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
في المقابل، أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء حصة تدريبية مساء اليوم الأحد على ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة نظيره الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعمد المدير الفني فوك رازوفيتش خلال حصة اليوم إلى التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية من خلال عدة محطات تدريبية، اشتملت على تقارب الخطوط وخلق المساحات واللعب في المساحات الضيقة، واختتمت بمناورة تضمنت تطبيقات تكتيكية.