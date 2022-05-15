الهلال يفتح ملف نهائي كأس الملك.. والفيحاء يواصل التحضير للقمة المنتظرة

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، في تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني " دياز" راحة عن مران يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.