الهلال يفتقد خدمات الدوسري أمام أبها.. والإنفلونزا تمنع نجوم الفريق من التدريبات

يفتقد الهلال في مباراته أمام أبها، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، نجمه سالم الدوسري؛ بسبب الإصابة في عضلة الساق الخلفية، التي تعرَّض لها في الكلاسيكو أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.