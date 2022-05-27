الهلال يفتقد خدمات الدوسري أمام أبها.. والإنفلونزا تمنع نجوم الفريق من التدريبات

يفتقد الهلال في مباراته أمام أبها، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، نجمه سالم الدوسري؛ بسبب الإصابة في عضلة الساق الخلفية، التي تعرَّض لها في الكلاسيكو أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبحسب ما أعلن النادي اليوم الجمعة فإن اللاعبَين سالم الدوسري والكولومبي وجوستافو كويلار يواصلان برامجهما العلاجية والتأهيلية.
وكشف النادي أيضًا أن الإنفلونزا منعت الرباعي "عبدالله عطيف، عبدالله المعيوف، أوديون إيغالو وجانغ هيون سو" من المشاركة في المران اليوم.
كما أجرى اللاعب "عبدالإله المالكي" برنامجه التأهيلي في مقر النادي، على أن يعود بعد غد إلى الدوحة لاستكمال برنامجه.
ميدانيًّا، أدى فريق الهلال مساء اليوم الجمعة مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة ضيفه "أبها" مساء بعد غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية متنوعة، فرض خلالها المدير الفني "رامون دياز" عددًا من الجُمل الفنية على جزء من الملعب.
وشهد المران متابعة رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل". وسيُجري الفريق مساء غد السبت تدريبه الأخير تأهبًا لمباراة أبها التي يستضيفها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.