الهلال يكسب ودية الاتفاق.. و"جانغ هيون سو وإيغالو" يواصلان التعافي

ويلتحق لاعبو المنتخب السعودي الأول في تدريبات الفريق يوم الاثنين المقبـل؛ وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة ثلاثة أيام، كما منح الجهاز الفني أعضاء الفريق راحة عن تدريبات الفريق يوم الغد، على أن يستأنف تدريباته مساء بعد غد الأحد.