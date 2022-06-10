الهلال يكسب ودية الاتفاق.. و"جانغ هيون سو وإيغالو" يواصلان التعافي

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد نادي الهلال، حيث أحرز الثنائي "محمد القحطاني "هدفان" وموسى ماريغا" أهداف الفريق، وسط متابعة رئيـس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
بدأ "رامون دياز" اللقاء بكل من: "عبدالله المعيوف، بندر وحيشي، محمد الخيبري، محمد جحفلي، عبدالرحمن العبيد، جوستافو كويلار، مصعب الجوير، ناصر الهدهود، محمد القحطاني، ميشايل ديلغادو، موسى ماريغا".
وأشرك "دياز" في أوقات متفرقة من الشوط الثاني: "عبد الله الجدعاني، سعد الناصر، معاذ فقيهي، تركي المطيري، سطام الروقي" .
وتعذرت مشاركة المحترف البرازيلي "ماتيوس بيريرا" في المباراة، نظير تعرضه للإنفلونزا.
وأدى الثنائي "جانغ هيون سو وأودين إيغالو" مراناً لياقياً في صالة الإعداد البدني وتدريبات متنوعة باستخدام الكرة.
ويلتحق لاعبو المنتخب السعودي الأول في تدريبات الفريق يوم الاثنين المقبـل؛ وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة ثلاثة أيام، كما منح الجهاز الفني أعضاء الفريق راحة عن تدريبات الفريق يوم الغد، على أن يستأنف تدريباته مساء بعد غد الأحد.
يشار أن الهلال يحتل صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 61 نقطة وذلك قبل جولتين على النهاية، فيما يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.