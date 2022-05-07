الهلال يكشف عن إصابة متعب المفرج وكويلار في مباراة ضمك

أعلن نادي الهلال مساء اليوم السبت تعرُّض مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي متعب المفرج لإصابة بالركبة في مباراة ضمك، التي أُقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ونشر النادي العاصمي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "أوضحت الفحوص التي أجراها لاعب كبير آسيا متعب المفرج بعد مباراة اليوم تعرُّضه لإصابة في الركبة".
وتابع البيان: "وسيجري غدًا أشعة في الرياض للوقوف على حالته".
كما كشف النادي عن تعرُّض متوسط ميدانه الكولومبي "جوستافو كويلار" لإصابة في عضلة الساق في المباراة نفسها.
يُشار إلى أن الهلال تغلَّب على مضيفه ضمك (4-2)؛ وعاد للمركز الثاني في جدول الترتيب الذي خسره بالأمس لصالح غريمه التقليدي النصر رافعًا رصيده إلى 52 نقطة.