الهلال يكشف عن إصابة متعب المفرج وكويلار في مباراة ضمك

أعلن نادي الهلال مساء اليوم السبت تعرُّض مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي متعب المفرج لإصابة بالركبة في مباراة ضمك، التي أُقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.