"الهلال" يمدد عقد مدربه الأرجنتيني رامون دياز

أعلن نادي الهلال تجديد عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز على رأس الجهاز الفني للنادي، وذلك لمدة موسم إضافي حتى عام 2023.
وكان "دياز" البالغ من العمر 62 عاماً، استلم منصب المدير الفني في نادي الهلال خلال شهر فبرير الماضي، خلفاً للمدرب السابق ليوناردو جارديم، وقاد الفريق إلى الاحتفاظ ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي.
ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو تحت عنوان "القصة مستمرة"، أوضح فيه مسيرة المدرب التي قاد من خلالها الفريق إلى التتويج بلقب الدوري السعودي.
وكان الهلال يتأخر بفارق 16 نقطة عن الاتحاد متصدر الدوري، قبل أن يحقق عودة تاريخية شهدت الفوز في 12 مباراة مقابل خسارة واحدة فقط كانت أمام نادي الفيحاء.
وفاز الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة عشرة في تاريخه، بعدما حقق أفضل عودة في تاريخ الدوري.
كما قاد المدرب الأرجنتيني فريق الهلال إلى التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2022، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من ست مباريات، حيث حقق أربع انتصارات مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة.
وحضر "دياز" إلى الهلال في فبراير الماضي ليخلف البرتغالي ليوناردو جارديم، وقاد الفريق إلى الاحتفاظ ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي.
ودرب "دياز" الهلال في فترة سابقة بين عامي 2016 و2018 وحقق خلالها بطولة الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك.