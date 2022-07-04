"الهلال" يمدد عقد مدربه الأرجنتيني رامون دياز

وكان "دياز" البالغ من العمر 62 عاماً، استلم منصب المدير الفني في نادي الهلال خلال شهر فبرير الماضي، خلفاً للمدرب السابق ليوناردو جارديم، وقاد الفريق إلى الاحتفاظ ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي.