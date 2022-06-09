الهلال يواجه الاتفاق وديًا .. تحضيرًا لخوض بقية منافسات الموسم

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الهلال نظيره الاتفاق وديًا، اليوم الجمعة، على ملعب نادي الهلال، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف المنافسات.
ميدانيًا واصل الهلال مساء أمس الخميس تدريباته، استعدادًا للمواجهة ، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة ، فرض خلالها المدير الفني " دياز" عددًا من الجمل التكتيكية ، قبل أن يختتم "دياز" المران بتدريبات فنية متنوعة .
وشارك المحترف "جوستافو كويلار" في التدريبات الجماعية، فيما أجرى "جانغ هيون سو" مرانًا لياقيًا في صالة الإعداد البدني .
في المقابل، أجرى الاتفاق، أمس الخميس، تدريبه في الصالة الرياضية قبل مغادرته للرياض لمواجهة الهلال الودية (المغلقة).
يُشار إلى أن الهلال يحتل صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 61 نقطة، وذلك قبل جولتين على النهاية، فيما يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.