الهلال يواجه الاتفاق وديًا .. تحضيرًا لخوض بقية منافسات الموسم

ميدانيًا واصل الهلال مساء أمس الخميس تدريباته، استعدادًا للمواجهة ، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة ، فرض خلالها المدير الفني " دياز" عددًا من الجمل التكتيكية ، قبل أن يختتم "دياز" المران بتدريبات فنية متنوعة .