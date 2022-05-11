الهلال يواصل ملاحقة الاتحاد.. والاتفاق يعود لدوامة الأحزان

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال زحفه نحو صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن كسب نظيره الاتفاق، اليوم الأربعاء 2/0، في لقاء مؤجل من الجولة 20 من دوري المحترفين، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.