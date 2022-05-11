الهلال يواصل ملاحقة الاتحاد.. والاتفاق يعود لدوامة الأحزان

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال زحفه نحو صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن كسب نظيره الاتفاق، اليوم الأربعاء 2/0، في لقاء مؤجل من الجولة 20 من دوري المحترفين، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف للمدافع علي البليهي برأسية رائعة عند الدقيقة 30.
الفرصة الوحيدة للاتفاق في هذا الشوط كانت بقدم نعيم سليتي، حين تكفلت العارضة الزرقاء بالتصدي لها.
وفي الشوط الثاني أضاف هداف الدوري النيجيري " إيغالو" الهدف الثاني للأزرق من ركلة جزاء عند الدقيقة 51.
بتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة 55 (المركز الثاني) ولازال الاتفاق في منطقة خطر الهبوط، بتواجده في المركز 13 برصيد 27 نقطة.