الهوكي السعودي يُتوَّج بفضية.. و"الطائرة" تختتم مشاركتها

تُوج المنتخب السعودي للهوكي على الجليد بفضية مسابقة الهوكي مساء أمس الجمعة ضمن دورة الألعاب الخليجية التي تُختتم بالكويت.
وفي الكرة الطائرة خسر الأخضر أمام عُمان بنتيجة 0-3 (25/ 22 و27/ 25 و25/ 23).
تفتتح سيدات السعودية لكرة السلة 3×3 مشاركتهن بالدورة اليوم السبت بمواجهة المنتخب الإماراتي عند الحادية عشرة صباحًا، ثم المنتخب الكويتي عند الواحدة ظهرًا، ثم القطري عند الثالثة عصرًا، ثم البحريني عند الخامسة مساء، على مجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح بالكويت.
وفي البادل يخوض أخضر السيدات لقاءه الأخير بالدورة أمام نظيره الإماراتي عند الرابعة عصرًا في نادي اليرموك الرياضي.
وتُستكمل عند الرابعة والنصف عصر اليوم منافسات التنس بإقامة مسابقة الفرق، التي يواجه بها الأخضر نظيره البحريني بفريق مكون من: عبدالله الفرج وعمار الحقباني وعمر فهمي وسعود الحقباني وسليمان القاسم.