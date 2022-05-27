رياضة

الهوكي السعودي يُتوَّج بفضية.. و"الطائرة" تختتم مشاركتها

3 منافسات للأخضر اليوم في ألعاب "خليجي 3"
الهوكي السعودي يُتوَّج بفضية.. و"الطائرة" تختتم مشاركتها
سبق
سبق

تُوج المنتخب السعودي للهوكي على الجليد بفضية مسابقة الهوكي مساء أمس الجمعة ضمن دورة الألعاب الخليجية التي تُختتم بالكويت.

خسارة في الطائرة

وفي الكرة الطائرة خسر الأخضر أمام عُمان بنتيجة 0-3 (25/ 22 و27/ 25 و25/ 23).

4 مباريات لسيدات السلة

تفتتح سيدات السعودية لكرة السلة 3×3 مشاركتهن بالدورة اليوم السبت بمواجهة المنتخب الإماراتي عند الحادية عشرة صباحًا، ثم المنتخب الكويتي عند الواحدة ظهرًا، ثم القطري عند الثالثة عصرًا، ثم البحريني عند الخامسة مساء، على مجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح بالكويت.

سيدات البادل تختتم بالإمارات

وفي البادل يخوض أخضر السيدات لقاءه الأخير بالدورة أمام نظيره الإماراتي عند الرابعة عصرًا في نادي اليرموك الرياضي.

فِرق التنس تنطلق اليوم

وتُستكمل عند الرابعة والنصف عصر اليوم منافسات التنس بإقامة مسابقة الفرق، التي يواجه بها الأخضر نظيره البحريني بفريق مكون من: عبدالله الفرج وعمار الحقباني وعمر فهمي وسعود الحقباني وسليمان القاسم.

المنتخب السعودي
الكويت
دورة الألعاب الخليجية الثالثة

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