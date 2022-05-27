الهوكي السعودي يُتوَّج بفضية.. و"الطائرة" تختتم مشاركتها

تفتتح سيدات السعودية لكرة السلة 3×3 مشاركتهن بالدورة اليوم السبت بمواجهة المنتخب الإماراتي عند الحادية عشرة صباحًا، ثم المنتخب الكويتي عند الواحدة ظهرًا، ثم القطري عند الثالثة عصرًا، ثم البحريني عند الخامسة مساء، على مجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح بالكويت.