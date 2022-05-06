الهويش يضبط صافرة "ديربي الرياض" بين النصر والشباب.. والجريس الفتح والاتحاد

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم طواقم تحكيم وطنية لإدارة مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.
فقد أسند للحكم الدولي السعودي محمد الهويش قيادة "ديربي الرياض" بين النصر والشباب، على أن يعاونه كل من ياسر السلطان كمساعد أول، وخلف الشمري مساعد ثانٍ، وسيتولى ماجد الشمراني إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من هشام الرفاعي.
وكلف الحكم سامي الجريس بإدارة مباراة الفتح وضيفه الاتحاد، ويساعده، فهد العمري، وفيصل القحطاني، فيما سيتكون إدارة غرفة الفيديو تحت أمرة الحكم عبدالله الشهري، وبمساعدة من عبدالعزيز البريه.
وسيقود خالد الطريس مباراة أبها ونظيره الفيصلي، حكماً للساحة، وسيعاونه عمر الجمل، وسعد السبيعي، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة أحمد الرميخاني وبمساعدة من محمد الوحيمر.