الهويش يضبط صافرة "ديربي الرياض" بين النصر والشباب.. والجريس الفتح والاتحاد

فقد أسند للحكم الدولي السعودي محمد الهويش قيادة "ديربي الرياض" بين النصر والشباب، على أن يعاونه كل من ياسر السلطان كمساعد أول، وخلف الشمري مساعد ثانٍ، وسيتولى ماجد الشمراني إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من هشام الرفاعي.