"الوحدة" يتعاقد مع حارس منتخب المغرب منير المحمدي

أعلنت إدارة نادي الوحدة الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين السعودي، اليوم الجمعة، التعاقد مع منير المحمدي حارس منتخب المغرب، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى صيف عام 2024، قادماً من نادي هاتاي سبور التركي.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "منير المحمدي وحداوي حتى 2024م".
ونجحت إدارة نادي الوحدة في إقناع المحمدي بالتوقيع مع الفريق على عقد احترافي يمتد لموسمين، بعدما أنهى ارتباطه بناديه السابق هاتاي سبور التركي الذي لعب له في المواسم الأخيرة.
واختار صاحب الـ33 سنة، أن يخوض تجربة اللعب في الدوري السعودي، حيث تلقّى المحمدي مجموعة من العروض في الفترة الحالية، بعدما سبق وحمل ألوان أندية بارزة في إسبانيا مثل نومانسيا ومالقا، وبعدها هاتاي سبور التركي.
والجدير بالذكر أن منير المحمدي، يُعتبر حارس المرمى الثاني في المنتخب المغربي بعد ياسين بونو حامي عرين إشبيلية الإسباني، في حين أن المحمدي عاش فترة طويلة كحارس رسمي، آخرها نهائيات كأس العالم 2022.
وتعمل إدارة الوحدة بعد صعودها لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ضم عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، لتدعيم الفريق.
ويعد منير المحمدي أول صفقات فرسان مكة استعداداً للموسم القادم، بعد صعود الوحدة إلى مصافّ أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.