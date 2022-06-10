"الوحدة" يتعاقد مع حارس منتخب المغرب منير المحمدي

واختار صاحب الـ33 سنة، أن يخوض تجربة اللعب في الدوري السعودي، حيث تلقّى المحمدي مجموعة من العروض في الفترة الحالية، بعدما سبق وحمل ألوان أندية بارزة في إسبانيا مثل نومانسيا ومالقا، وبعدها هاتاي سبور التركي.