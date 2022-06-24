"الوحدة" يعزِّز دفاعه بالكوستاريكي "دوارتي" حتى 2024

وسبق للاعب صاحب الـ33 عامًا، الذي بدأ مسيرته الكروية مع نادي سابريسا الكوستاريكي منذ عام 2008 حتى 2013، أن مثَّل أندية أوروبية عدة، أبرزها كلوب بروج البلجيكي، وإسبانيول و ليفانتي الإسبانيان.