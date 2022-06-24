رياضة

"الوحدة" يعزِّز دفاعه بالكوستاريكي "دوارتي" حتى 2024

قادمًا من "ليفانتي" الإسباني
"الوحدة" يعزِّز دفاعه بالكوستاريكي "دوارتي" حتى 2024
أوسكار دوارتي
سبق
سبق

أعلن نادي الوحدة الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي اليوم الجمعة التعاقد رسميًّا مع الكوستاريكي أوسكار دوارتي، مدافع فريق ليفانتي الإسباني، بعقد مدته موسمان.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب، وكتب عليها: "قلب دفاع منتخب كوستاريكا أوسكار دوارتي وحداوي حتى 2024".

وسبق للاعب صاحب الـ33 عامًا، الذي بدأ مسيرته الكروية مع نادي سابريسا الكوستاريكي منذ عام 2008 حتى 2013، أن مثَّل أندية أوروبية عدة، أبرزها كلوب بروج البلجيكي، وإسبانيول و ليفانتي الإسبانيان.

وحقق اللاعب بطولات عدة خلال مسيرته في الملاعب؛ إذ فاز بالدوري البلجيكي الممتاز وكأس بلجيكا مع كلوب بروج، إضافة لدوري الكلاوسورا الكوستاريكي مع سابريسا.

الوحدة

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