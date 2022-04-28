الوزيرة البريطانية "نادين دوريس": إتمام عملية بيع "تشيلسي" اقترب

وعرض مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش النادي في البداية للبيع بعد الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الثري الروسي؛ مما يمنحها فعليًّا السيطرة على النادي.