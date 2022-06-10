الوصل الإماراتي يتعاقد مع عموري

أعلن نادي الوصل الإماراتي لكرة القدم، يوم الجمعة، التعاقد مع صانع الألعاب الدولي عمر عبد الرحمن "عموري"، قادمًا من نادي شباب الأهلي، من دون ذكر قيمة العقد ومدته.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" قادمًا من نادي شباب الأهلي".
وأضاف: "وتتوجه شركة الوصل لكرة القدم بالشكر والتقدير لإدارة نادي شباب الأهلي على تعاونهم في تسهيل انتقال اللاعب لصفوف الفريق".
ويأتي تعاقد نادي الوصل مع الدولي الإماراتي ضمن مساعيه للعودة إلى تحقيق الألقاب؛ حيث يطمح الوصل لاستعادة أمجاده بعد غياب طويل عن البطولات منذ 15 عامًا؛ حيث تعود آخر بطولة له إلى موسم 2006-2007 عندما أحرز ثنائية الدوري والكأس.
وبدأ عموري مشواره مع ناشئي الهلال عام 2000، قبل انتقاله إلى العين في 2006 وبقي في صفوفه حتى 2018، عاد بعدها إلى الهلال في تجربة لم تكتمل بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.
وانتقل "عموري" في 2019 إلى الجزيرة ولم يلعب في صفوفه سوى مباراتين، قبل أن يتعرض لإصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ثم انتقل إلى مواطنه شباب الأهلي في 2021، وغاب مجددًا بسبب الإصابة، وعاد بقوة في أبريل الماضي وقاد فريقه لمواجهة الهلال في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.