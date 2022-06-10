الوصل الإماراتي يتعاقد مع عموري

وانتقل "عموري" في 2019 إلى الجزيرة ولم يلعب في صفوفه سوى مباراتين، قبل أن يتعرض لإصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ثم انتقل إلى مواطنه شباب الأهلي في 2021، وغاب مجددًا بسبب الإصابة، وعاد بقوة في أبريل الماضي وقاد فريقه لمواجهة الهلال في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.