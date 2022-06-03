اليابان تتغلب على الإمارات في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022

خسر منتخب الإمارات أمام اليابان 1-2 يوم الجمعة على ستاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.
وسجّل يويتو سوزوكي (61) وماو هوسويا (76) هدفي اليابان، في حين أحرز ياسر البلوشي (63) هدف الإمارات.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً السعودية مع طاجيكستان على استاد لوكوموتيف.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب الياباني رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما بقي رصيد منتخب الإمارات بدون أي نقطة.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي اليابان مع السعودية، وطاجيكستان مع الإمارات.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 يونيو.