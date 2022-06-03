اليابان تتغلب على الإمارات في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022

خسر منتخب الإمارات أمام اليابان 1-2 يوم الجمعة على ستاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.