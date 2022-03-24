اليابان ترمي أستراليا للملحق.. وترافق الأخضر السعودي رسمياً لكأس العالم 2022

ضَمِن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة بتاريخه، قبل أن تنطلق مواجهته أمام الصين والمقررة مساء اليوم، مستفيداً من فوز اليابان على أستراليا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب أستراليا في سيدني، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر 2022.
وضمنت السعودية واليابان الحصول على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة، في حين انتقلت أستراليا للمنافسة بالملحق الآسيوي.
وبهذا الفوز يكون المنتخب الياباني قد ضمن تأهله بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة مؤقتاً، في حين تجمّد رصيد أستراليا عند 15 نقطة حافظ من خلالها على مركزه الثالث، وضمن خوض الملحق العالمي.
وتأخّر الكمبيوتر الياباني في حسم نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، حينما سجّل له البديل كاورو ميتوما الهدف الأول، وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وبالتحديد في الدقيقة (90+4) عاد ذات اللاعب ليسجل هدف تأكيد الفوز.
ويأتي تأهل المنتخب السعودي نتيجة امتلاكه إلى 19 نقطة في رصيده، وما زال لديه مباراتان متقدماً على أستراليا بفارق 4 نقاط مؤقتاً.
وبتلك النتيجة سيخوض المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث في هذه المجموعة مع ثالث المجموعة الأولى ضمن الملحق الآسيوي؛ من أجل تحديد الفريق المتأهل للملحق العالمي.