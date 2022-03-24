اليابان ترمي أستراليا للملحق.. وترافق الأخضر السعودي رسمياً لكأس العالم 2022

ضَمِن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة بتاريخه، قبل أن تنطلق مواجهته أمام الصين والمقررة مساء اليوم، مستفيداً من فوز اليابان على أستراليا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب أستراليا في سيدني، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر 2022.