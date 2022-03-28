اليوم.. الأخضر الأولمبي يواجه اليابان في ختام بطولة دبي الدولية

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مباراته ضمن نهائي بطولة دبي الدولية، والتي تأتي على هامش المعسكر الإعدادي بدولة الإمارات، وذلك ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.
ويلاقي "الأخضر" منتخب اليابان، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات (السابعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن الأخضر يأتي على رأس المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، وإلى جانبه منتخبات، الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.