اليوم.. الأخضر الأولمبي يواجه اليابان في ختام بطولة دبي الدولية

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مباراته ضمن نهائي بطولة دبي الدولية، والتي تأتي على هامش المعسكر الإعدادي بدولة الإمارات، وذلك ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.