اليوم الأربعاء .. 4 مباريات في ختام مجموعات كأس العرب لكرة قدم الصالات

تختتم اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي تُقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.