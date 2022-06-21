اليوم الأربعاء .. 4 مباريات في ختام مجموعات كأس العرب لكرة قدم الصالات

تختتم اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي تُقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.
في المجموعة الأولى يلتقي منتخب موريتانيا مع منتخب المغرب، قبل المباراة الثانية بين منتخبي الصومال والكويت.
يتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط، يليه منتخب الكويت بـ3 نقاط، ثم منتخب موريتانيا بالرصيد نفسه، ومن بعدهم منتخب الصومال من دون نقاط.
وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب مصر، بينما أكمل منتخب العراق مشواره في الدور الأول.
ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه منتخب مصر بنقطة واحدة، ثم منتخب الجزائر من دون رصيد.
في المجموعة الثالثة يلتقي منتخب ليبيا مع منتخب السعودية، فيما اختتم منتخب فلسطين مشواره في مرحلة المجموعات، الاثنين.
ويحل منتخبا ليبيا وفلسطين في المركزين الأول والثاني في ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط لكل منهما، ثم المنتخب السعودي من دون رصيد.