اليوم.. بعثة الأخضر تغادر إلى الإمارات استعدادًا للقاء الصين

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ظُهر اليوم السبت إلى العاصمة الإماراتية "أبوظبي" عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ويستعد الأخضر في شهر مارس الجاري لخوض الجولتَيْن التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري. وستقام المواجهة على ملعب الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.
وسيُجري الأخضر مساء اليوم السبت حصة تدريبية على "ملعب فندق قصر الإمارات" عند الساعة الـ7:00 مساء. وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني "إيرفي رينارد" استدعى (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي:
محمد العويس، محمد اليامي، فواز القرني، أمين البخاري، علي البليهي، أحمد شراحيلي، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، سامي النجعي، محمد كنو، علي الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، هتان باهبري، فراس البريكان وصالح الشهري.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين، عمان وفيتنام).
ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد "19 نقطة" من ثماني مواجهات.