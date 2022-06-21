اليوم في ثاني جولات كأس العرب لكرة قدم الصالات.. 4 مباريات مرتقبة

تقام، اليوم الثلاثاء، 4 مباريات في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022م، بمشاركة 10 منتخبات، وذلك في مدينة الدمام.
وأقيمت أمس 4 مباريات انتهت 3 منها بالفوز مقابل تعادل وحيد، فيما يستهل منتخبا الجزائر وليبيا مشوارهما في كأس العرب لكرة قدم الصالات بدءاً من الجولة الثانية.
وفي المجموعة الأولى يلتقي منتخب الكويت مع منتخب موريتانيا، ثم يلتقي منتخب الصومال مع منتخب المغرب، في حين يتصدر منتخب موريتانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب المغرب حامل اللقب بـ 3 نقاط لكل منهما، يليهما على الترتيب منتخبا الكويت والصومال بدون رصيد.
وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب العراق مع منتخب الجزائر، حيث يتقاسم منتخب العراق صدارة الترتيب مع منتخب مصر بنقطة واحدة لكل منهما بعد التعادل الإيجابي بينهما في الجولة الأولى بنتيجة 3-3.وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب ليبيا مع منتخب فلسطين، الذي يتصدر جدول الترتيب بعد فوزه في الجولة الأولى بنتيجة 6 - 4 على المنتخب السعودي.