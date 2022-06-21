اليوم في ثاني جولات كأس العرب لكرة قدم الصالات.. 4 مباريات مرتقبة

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب العراق مع منتخب الجزائر، حيث يتقاسم منتخب العراق صدارة الترتيب مع منتخب مصر بنقطة واحدة لكل منهما بعد التعادل الإيجابي بينهما في الجولة الأولى بنتيجة 3-3.وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب ليبيا مع منتخب فلسطين، الذي يتصدر جدول الترتيب بعد فوزه في الجولة الأولى بنتيجة 6 - 4 على المنتخب السعودي.