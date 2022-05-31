انتخاب "العمري" نائباً أول لرئيس الاتحاد العربي للتايكوندو

فيما أكد العمري أنه يسعى لتطوير اللعبة ودعمها على الصعيد العربي والمحلي للوقوف في أفضل المواقع العالمية من أجل النهوض باللعبة في كل الدول العربية، وتنظيم بطولات مختلفة للمنتخبات والأندية.