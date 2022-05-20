انتخاب عبدالله الشاهين رئيسًا للاتحاد الكويتي لكرة القدم

انتخبت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عبدالله الشاهين رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد لدورته الجديدة "2022-2026"، فيما انتخبت أحمد عقلة وهايف المطيري لمنصب نائبي الرئيس.
وحصل "الشاهين" الذي بات الرئيس الثاني عشر للاتحاد، على 11 صوتًا من أصل 12 في الجمعية العمومية بعد انسحاب المرشحين جمال الكاظمي، وفواز الحساوي، عشية الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية بالاتحاد خالد العياف للصحفيين عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية لانتخابات مجلس الإدارة الجديد: إن الجمعية انتخبت لعضوية المجلس جمال العتيبي، ومنصور باشا، وعبدالعزيز السمحان، كما انتخبت فاطمة حيات لشغل المقعد النسائي.
وأضاف "العياف" أنه "وبحسب النظام الأساسي فإن على المرشح لمجلس الإدارة الحصول على تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية +1".