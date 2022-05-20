انتخاب عبدالله الشاهين رئيسًا للاتحاد الكويتي لكرة القدم

وحصل "الشاهين" الذي بات الرئيس الثاني عشر للاتحاد، على 11 صوتًا من أصل 12 في الجمعية العمومية بعد انسحاب المرشحين جمال الكاظمي، وفواز الحساوي، عشية الانتخابات.