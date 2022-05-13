انتهاء فترة تقديم المشاركات في مسابقة المعلق الذهبي

وبيّن الاتحاد السعودي للهجن أن مجموع جوائز مسابقة المعلق الذهبي بلغت أكثر من 420 ألف ريال، حيث انطلقت المسابقة بالمرحلة الأولى وهي تسجيل وفرز المشاركين واختيار 27 متسابقاً، فيما ستقوم لجنة التحكيم في المرحلة الثانية بتقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات في كل مجموعة 9 متسابقين، وسيتأهل متسابق واحد عن طريق قرار لجنة التحكيم ومتسابقين اثنين عن طريق تصويت الجمهور، وبذلك يتأهل من كل مجموعة 3 متسابقين إلى المرحلة النهائية وستكون نسبة التصويت للجمهور 70% واختيار اللجنة بنسبة 30%.