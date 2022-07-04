انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر مونديال قطر 2022

يدشن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء الخامس من يوليو الجاري، مرحلة جديدة من مراحل بيع تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
ويفتح الفيفا الباب بداية من غدٍ الثلاثاء أمام المشجعين لشراء تذاكر مونديال قطر بنظام أسبقية الشراء، ليكون بمقدور المشجعين الراغبين في حضور مباريات المونديال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي حجز مقاعدهم مباشرة بعد سداد ثمنها حصريًا عبر موقع الفيفا المخصص لبيع التذاكر، وتمتد هذه المرحلة حتى 16 أغسطس المقبل.
وتأتي هذه المرحلة ضمن المراحل النهائية لعملية بيع تذاكر هذه النسخة من المونديال بعد نفاد قرابة مليون و800 ألف تذكرة خلال المراحل السابقة.
ومرحلة البيع الجديدة ستكون بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولاً، وذلك بعد التعرف رسميًا على المنتخبات الاثنين والثلاثين التي ستشارك في المونديال.