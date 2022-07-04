انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر مونديال قطر 2022

ويفتح الفيفا الباب بداية من غدٍ الثلاثاء أمام المشجعين لشراء تذاكر مونديال قطر بنظام أسبقية الشراء، ليكون بمقدور المشجعين الراغبين في حضور مباريات المونديال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي حجز مقاعدهم مباشرة بعد سداد ثمنها حصريًا عبر موقع الفيفا المخصص لبيع التذاكر، وتمتد هذه المرحلة حتى 16 أغسطس المقبل.