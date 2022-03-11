انطلاق النسخة الأولى من "رالي سدير".. الخميس

ينطلق يوم الخميس المقبل رالي سدير بنسخته الأولى، الذي سيقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الحالي، بمشاركة 63 متسابقًا من عشر دول.
وسيتم إطلاق رالي سدير 2022 بنسخته الأولى برعاية محافظ المجمعة، وتحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وستكون انطلاقة الرالي الذي يقام لأول مرة في المنطقة يوم الخميس الموافق 17 مارس، بمرحلة استعراضية لمسافة 2.7 كيلومتر، وستكون المرحلة الأولى يوم الجمعة الموافق 18 مارس لمسافة 151.06 كيلومتر، والمرحلة الثانية (الختامية) يوم السبت الموافق 19 مارس لمسافة 96.5 كيلومتر.
ويتنافس المتسابقون الـ63 ضمن فئات (T1/ T2/ T3/ T4)، وفئة الشاحنات والدراجات النارية بفئتَيْها الدراجات العادية والدراجات بأربع عجلات.
ويعتبر رالي سدير صديقًا للبيئة؛ وذلك للإجراءات التي اتُّخذت، وهي:
- اختيار المسارات؛ إذ لا تمرُّ بأي غطاء نباتي طيلة مراحل السباق.
- زراعة عدد من الأشجار بالتعاون مع بلدية المجمعة.
- تستهلك الأشجار المزروعة 28 ألف طن مما تنتجه عوادم السيارات.
- يستمر عطاء الأشجار مدة 10 سنوات كحد أدنى.