انطلاق النسخة الأولى من "رالي سدير".. الخميس

ينطلق يوم الخميس المقبل رالي سدير بنسخته الأولى، الذي سيقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الحالي، بمشاركة 63 متسابقًا من عشر دول.