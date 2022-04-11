انطلاق بطولة دوري المدارس لكرة القدم بـ"تعليم الرياض"

يُذكر أن أحمد محمد الحربي مدير متوسطة ابن رجب الحنبلي، يشارك في تنظيم هذه البطولة للمرة الثالثة على التوالي؛ وذلك لخبرته الكبيرة في النشاط، وكفاءته المتميزة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيه متوسطة ابن رجب الحنبلي في التنظيم.