انطلاق بطولة دوري المدارس لكرة القدم بـ"تعليم الرياض"

انطلقت، مساء أمس، بطولة دوري المدارس لكرة القدم بتعليم الرياض في نسخته الثالثة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الرياضة ووزارة التعليم، وذلك على ملاعب مدارس تعليم الرياض.
ودشّن انطلاق الدوري مدير مكتب التعليم بالسويدي بدر محمد الأحمد، بحضور فهد السعيدان وسليمان الفايز من مشرفي مكتب التعليم بالسويدي، وعدد من الحضور من إعلاميين ورجال التعليم.
وتعد هذه البطولة رافدًا مهمًّا للمنتخبات والأندية، وخدمة الرياضة في منطقة الرياض.
يُذكر أن أحمد محمد الحربي مدير متوسطة ابن رجب الحنبلي، يشارك في تنظيم هذه البطولة للمرة الثالثة على التوالي؛ وذلك لخبرته الكبيرة في النشاط، وكفاءته المتميزة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيه متوسطة ابن رجب الحنبلي في التنظيم.