الخميس المقبل انطلاق مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022

تنطلق الخميس المقبل، في المملكة العربية السعودية مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، بمشاركة 20 فريقاً، يمثلون المجموعات من الأولى حتى الخامسة.