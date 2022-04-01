الخميس المقبل انطلاق مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022

تنطلق الخميس المقبل، في المملكة العربية السعودية مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، بمشاركة 20 فريقاً، يمثلون المجموعات من الأولى حتى الخامسة.
وتستعد المملكة لاستضافة مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، خلال الفترة من 7-27 أبريل المقبل، حيث تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، بمشاركة 4 أندية تمثل السعودية وهي (الهلال - الشباب – الفيصلي – التعاون).
ويستهل نادي الهلال حامل اللقب مشوار المنافسة من خلال مباريات المجموعة الأولى التي تقام في الرياض، وتضم المجموعة أيضاً الاستقلال الطاجيكي والريان القطري والشارقة الإماراتي.
كما تستضيف الرياض مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلاً من نادي الشباب والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي، إلى جانب مومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة.
وتحتضن جدة مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري وآهال التركماني.
وتقام مباريات المجموعة الرابعة في بريدة، حيث تضم كلاً من التعاون السعودي وسيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي.
وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة، حيث تضم المجموعة الفيصلي السعودي والسد القطري والوحدات الأردني وناساف الأوزبكي.