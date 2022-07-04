انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في 23 يوليو .. تدشين الحساب الرسمي للمهرجان على "تويتر"

وأوضحت لجنة الإعلام والعلاقات العامة في الاتحاد السعودي للهجن، أن الاتحاد يسعى إلى الاستفادة من جميع القنوات والوسائل الإعلامية للتعريف بمهرجان ولي العهد للهجن ودوره في تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، وتعزيز الموروث الشعبي لدى الجيل الجديد، وإيصال الثقافة السعودية والعمق الحضاري للمملكة إلى العالم من خلال هذه المهرجانات.