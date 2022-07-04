انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في 23 يوليو .. تدشين الحساب الرسمي للمهرجان على "تويتر"

أعلنت وزارة الرياضة موعد انطلاق مهرجان سمو ولي العهد للهجن 2022، وتقرر أن يكون يوم السبت 23 يوليو 2022م، بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، على ميدان الطائف للهجن.
وسيُقام المهرجان الأضخم للهجن في العالم، على مدار 44 يومًا ، حيث سيحتوي على قرابة 600 شوط ، بجوائز تصل إلى 56 مليون ريال سعودي.
وفي سياق متصل، دشن الاتحاد السعودي للهجن، الحساب الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن على منصة "تويتر" بالمعرف @CPCFKSA.
وأوضحت لجنة الإعلام والعلاقات العامة في الاتحاد السعودي للهجن، أن الاتحاد يسعى إلى الاستفادة من جميع القنوات والوسائل الإعلامية للتعريف بمهرجان ولي العهد للهجن ودوره في تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، وتعزيز الموروث الشعبي لدى الجيل الجديد، وإيصال الثقافة السعودية والعمق الحضاري للمملكة إلى العالم من خلال هذه المهرجانات.
وأضافت أن المهرجان نجح في تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، وأسهم في تحقيق الأهداف الثقافية والاقتصادية المرجوة، حيث حقق في النسخ السابقة عددًا من الإنجازات، منها تسجيل أرقام قياسية عالمية، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وأبانت اللجنة أن الاتحاد السعودي للهجن، يستقبل الاقتراحات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني info@scrf.sa، في إطار حرصها على تعزيز حضورها ومد جسور التواصل مع الجمهور بوصفهم شركاء في تحقيق مستهدفات اتحاد الهجن.