انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن 24 ذي الحجة المقبل

يُذكر أن المهرجان شهد في السنوات السابقة منافسات بين مُلاك الهجن الذين يحرصون على إحياء هذا الموروث العريق، بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الرياضي المهم بشكل خاص، ولاسيما أنهم يتطلعون إلى أن تكون هذه المشاركة بمنزلة شكر وثناء وعرفان للقيادة الرشيدة على اهتمامها الكبير بالقطاع الرياضي عمومًا، ورياضة الهجن بصفة خاصة.