"ايغالو" مهاجم "الهلال" في المرتبة الرابعة لأبرز هدافي الدوريات العربية

احتدمت المنافسة في الدوريات الكروية المحلية العربية، بعد تجاوز معظم هذه المسابقات أكثر من منتصف الطريق نحو مراحل الحسم، وهو ما انعكس على سباق محموم آخر على صراع صدارة الهدافين بين لاعبي أندية القمة، وهو ما يمكن أن يُترجم أيضاً على أساس القيمة السوقية لكل هدّاف منهم.
وحل مهاجم الهلال المحترف النيجيري أوديون إيغالو، في المرتبة الرابعة، بصدارة هدافي الدوريات العربية، فيما جاء ثالثاً من حيث القيمة السوقية، في قائمة الهدافين لأبرز 5 دوريات عربية.
ففي المقدمة تصدر التوجولي لابا كودجو لاعب العين الإماراتي قائمة الأكثر تهديفاً، وذلك بالنسبة لعدد المباريات حيث سجل 18 هدفاً في 17 مباراة، بمتوسط 1.05 هدف في المباراة الواحدة.
وجاء في المركز الثاني الكيني مايكل أولونغا لاعب الدحيل متصدر قائمة هدافي الدوري القطري محرزاً 22 هدفاً، سجلها في 21 جولة وذلك بمتوسط 1.04 هدف في المباراة.
وحلّ ثالثاً أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، متصدر قائمة هدافي الدوري المصري والذي سجل 7 أهداف في 10 مباريات، بواقع 0.7 هدف لكل مباراة، واللافت أن جميع الأهداف سجلها من ركلات جزاء.
وفي المركز الرابع جاء النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال ومتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي، والذي سجل 15 هدفاً في 22 جولة، وذلك بمتوسط 0.68 هدف في كل مباراة.
فيما جاء بالمركز الخامس الكونغولي جي مبينزا لاعب الوداد الرياضي، وهداف الدوري المغربي بواقع 11 هدفاً من 19 جولة، وذلك بمتوسط 0.57 هدف في كل مباراة.
أما بالنسبة للقيمة السوقية لهؤلاء الهدافين الخمسة، وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق واللاعبين فقد بلغت ما يقرب من 18 مليون يورو، وتحديداً 17 مليوناً و900 ألف يورو، حيث تصدر الكيني مايكل أولونجار لاعب الدحيل القطري هذه القائمة بقيمة 7 ملايين يورو.
وجاء في المركز الثاني التوجولي لابا كودجو لاعب العين بقيمة سوقية بلغت 5 ملايين يورو، ثم النيجيري أوديون إيغالو لاعب الهلال السعودي ثالثاً بقيمة 3 ملايين يورو، ويليهم المصري أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك رابعاً بقيمة مليوني يورو، ثم الكونغولي جي مبينزا لاعب الوداد المغربي خامساً، بقيمة 900 ألف يورو.