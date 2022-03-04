"ايغالو" مهاجم "الهلال" في المرتبة الرابعة لأبرز هدافي الدوريات العربية

احتدمت المنافسة في الدوريات الكروية المحلية العربية، بعد تجاوز معظم هذه المسابقات أكثر من منتصف الطريق نحو مراحل الحسم، وهو ما انعكس على سباق محموم آخر على صراع صدارة الهدافين بين لاعبي أندية القمة، وهو ما يمكن أن يُترجم أيضاً على أساس القيمة السوقية لكل هدّاف منهم.