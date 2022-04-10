باختاكور الأوزبكي يضرب دفاع التعاون بهدف .. ويبعثر أوراق المجموعة

خسر فريق التعاون الأول لكرة القدم أمام نظيره باختاكور الأوزبكي بهدف دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا 2022، المقامة في السعودية بنظام التجمع للعام الثاني على التوالي (المجموعة الرابعة).
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، بعد أن تصدى حارس التعاون معتز البقعاوي لتسديدتي الأوزبكي "راشيدوف" عند الدقائق (24، 32 ).
فيما غاب ثلاثي التعاون ( تاوامبا، مصطفى فتحي وهزاع الهزاع ) في هذا الشوط عن الحضور.
وفي الشوط الثاني تراجع عناصر التعاون للخلف كثيرًا، لذا شكل باختاكور ضغطًا على مرمى السكري.
ونتيجة للتراجع استغل البديل "إيركانوف" ذلك وأحرز هدف السبق لباختاكور .
ويزيد قائد التعاون ريان الموسى من أوجاع فريقه بالخروج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع 6+90.
بتلك النتيجة بعثر باختاكور أوراق المجموعة، حين خطف أول ثلاث نقاط له محتلاً المركز الرابع فيما بقي التعاون بنقاطه الثلاث في المركز الثالث.