باختاكور الأوزبكي يضرب دفاع التعاون بهدف .. ويبعثر أوراق المجموعة

خسر فريق التعاون الأول لكرة القدم أمام نظيره باختاكور الأوزبكي بهدف دون مقابل ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأحد، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا 2022، المقامة في السعودية بنظام التجمع للعام الثاني على التوالي (المجموعة الرابعة).