باريس سان جيرمان يُتوَّج بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه

حسم فريق باريس سان جيرمان فوزه بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم عقب تعادله مع ضيفه لانس (1-1) أمس السبت على ملعب "بارك دي برانس"، وذلك في إطار الجولة الـ34 من البطولة.
ونجح فريق العاصمة الفرنسية بالتتويج بلقبه العاشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم؛ ليتمكن بذلك من معادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب الدوري المسجَّل باسم سانت إتيان الذي نال عشرة ألقاب في الفترة ما بين 1957 و1981.
وسجَّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ68، قبل أن يدرك كورنتين جيان التعادل لفريق لانس في الدقيقة الـ88 من زمن المباراة.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة بفارق 16 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 4 مراحل من نهاية الموسم.