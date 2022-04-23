باريس سان جيرمان يُتوَّج بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه

ونجح فريق العاصمة الفرنسية بالتتويج بلقبه العاشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم؛ ليتمكن بذلك من معادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب الدوري المسجَّل باسم سانت إتيان الذي نال عشرة ألقاب في الفترة ما بين 1957 و1981.