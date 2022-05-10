باستضافة الأميرة هيفاء بنت محمد.. "ميسي" وأصدقاؤه في زيارة لـ"جدة التاريخية"

في جولة داخل جدة التاريخية، استضافت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود مساعد الوزير للشؤون التنفيذية والإستراتيجية في وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وأصدقاءه.
وكان النجم الأرجنتيني قد حط رحاله في محافظة جدة، بعدما أصبح سفيراً للسياحة السعودية، لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.
وأشارت الأميرة هيفاء أن التاريخ والفن والروعة التي تتمتع بها جدة التاريخية تركت انطباعاً مميزاً عند الضيوف، وقالت: "جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة".
ودونت الأميرة في حسابها الرسمي عبر «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي «استضفت اليوم ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية».
وزادت: «تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباعاً مميزاً عند ضيوفنا.. جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة».
وأوضحت وزارة السياحة أنها اتخذت هذه الخطوة تطويراً لمجال السياحة، حيث تواصل الوزارة العمل على تعزيز مكتسباتها في الآونة الأخيرة، وملامسة الأهداف المنشودة، ومنها إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق العديد من الوظائف، إضافة إلى جذب السياح، وإثراء تجربة زائر السعودية.