باستضافة الأميرة هيفاء بنت محمد.. "ميسي" وأصدقاؤه في زيارة لـ"جدة التاريخية"

وأوضحت وزارة السياحة أنها اتخذت هذه الخطوة تطويراً لمجال السياحة، حيث تواصل الوزارة العمل على تعزيز مكتسباتها في الآونة الأخيرة، وملامسة الأهداف المنشودة، ومنها إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق العديد من الوظائف، إضافة إلى جذب السياح، وإثراء تجربة زائر السعودية.