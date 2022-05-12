بالتعاون مع الاتحاد الدولي .. لجنة الحكام تختتم أعمال دورة مدربات اللياقة للحكمات بالتعاون مع الفيفا

واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية قدمتها الأوزبكية جوليا تاراسوفا المحاضرة في مجال اللياقة البدنية بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، حيث تضمنت محاضرات عن مهارات التدريب، جلسة تدريب نشاط جماعي لتقنية الجري الصحيحة، تمارين القوة والأداء وسرعة التحمل، بالإضافة إلى تدريبات حول المبادئ الأساسية لنشاط المجموعة والوقاية من الإصابات.