بالتعاون مع الاتحاد الدولي .. لجنة الحكام تختتم أعمال دورة مدربات اللياقة للحكمات بالتعاون مع الفيفا

اختتمت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الخميس، أعمال دورة مدربات اللياقة للحكمات، والتي أُقيمت خلال الفترة من 8-12 مايو الجاري.
واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية قدمتها الأوزبكية جوليا تاراسوفا المحاضرة في مجال اللياقة البدنية بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، حيث تضمنت محاضرات عن مهارات التدريب، جلسة تدريب نشاط جماعي لتقنية الجري الصحيحة، تمارين القوة والأداء وسرعة التحمل، بالإضافة إلى تدريبات حول المبادئ الأساسية لنشاط المجموعة والوقاية من الإصابات.
وفي ختام الدورة أشادت المحاضرة الأوزبكية بالمستوى الذي قدموه مدربات اللياقة خلال فعاليات الدورة، متمنية لهن التوفيق في خطواتهن المقبلة.