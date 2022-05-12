بالتنسيق مع النادي الأهلي.. الاتحاد المصري يخاطب "كاف" مطالباً باستضافة النهائي الإفريقي

وأضاف الاتحاد، أنه أرسل الخطاب ملحقاً به الخطابات التي أرسلها في الأيام الماضية والتي سجل فيها اعتراضه على إسناد تنظيم البطولة للمغرب للعام الثاني على التوالي بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.