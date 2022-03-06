بالصور.. العالمي يزيد الراجحي يعلن جاهزيته التامة للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي

وعلى صعيد الملاحة، فسوف يستعين البطل العالمي كابتن يزيد بخدمات الملاح الألماني ديرك فون تيستسفيتس الذي سيحل محل الإيرلندي مايكل اور الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أن ظهرت نتائج فحصه بالإيجابية. وقد سبق وأن شارك تيستسفيتس بجانب يزيد الراجحي في عدة راليات عالمية في السابق آخرها كانت في مناسبتين من موسم 2021 عندما حل ديرك محل مايكل الذي كان يستكمل رحلة شفائه من حادث باها الشرقية.