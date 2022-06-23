بالصور.. المملكة تشارك العالم احتفالات اليوم الأولمبي٢٠٢٢

احتفلت اليوم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية باليوم الأولمبي 2022 الذي يصادف الثالث والعشرين من يونيو من كل عام، وتحتفي فيه 206 لجان أولمبية حول العالم بتأسيس اللجنة الأولمبية الدولية عام 1894م، بحضور الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعوية عبدالعزيز العنزي بمقر اللجنة الأولمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.