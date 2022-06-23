بالصور.. المملكة تشارك العالم احتفالات اليوم الأولمبي٢٠٢٢

احتفلت اليوم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية باليوم الأولمبي 2022 الذي يصادف الثالث والعشرين من يونيو من كل عام، وتحتفي فيه 206 لجان أولمبية حول العالم بتأسيس اللجنة الأولمبية الدولية عام 1894م، بحضور الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعوية عبدالعزيز العنزي بمقر اللجنة الأولمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.
وأقامت الأولمبية السعودية معرضاً أولمبياً في مركز النخيل مول، اشتمل على أنشطة ثقافية وتفاعلية لتعزيز ونشر مبادئ وقيم الحركة الأولمبية (تحرك-تعلم-اكتشف) لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية، إضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية لزوار المركز.
وقام منسوبو اللجنة الأولمبية العربية السعودية بممارسة عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة كالريشة الطائرة وكرة السلة وكرة قدم الطاولة وكرة الطاولة والجولف والدراجات والهوكي احتفاءً بهذه المناسبة.