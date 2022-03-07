بالصور.. وزير الرياضة يفتتح منشأة نادي أبها

بحضور أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، افتتح وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أمس، منشأة نادي أبها الرياضي بمنطقة عسير.

وشَهِدَ حفل الافتتاح الذي حضره مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك وعدد من مسؤولي الوزارة ومديري القطاعات الحكومية والأندية الرياضية بالمنطقة، تدشين المشروع الذي تبلغ مساحته 52 ألف متر مربع، ويحتوي على مبنى رئيسي يتكون من طابقين، ويضم غرفًا للاعبين والحكام، وغرفة لياقة بدنية، ومكاتب إدارية، وقاعة اجتماعات، وعددًا من المرافق الأخرى. كما تشتمل المنشأة الجديدة على ملعب رئيسي، يتضمن مدرجات بسعة 3326 متفرجًا بواقع 2530 مقعدًا لمدرجات الدرجة الأولى ومنطقة كبار الشخصيات، و796 مقعدًا لمدرجات الدرجة الثانية، إلى جانب ملعب آخر رديف. كما تحتوي المنشأة على صالة رياضية متعددة الاستخدامات، بمدرجات تتسع لـ250 متفرجًا؛ فضلًا عن وجود صالة سباحة تتسع مدرجاتها لـ204 متفرجين، وملعبين خارجيين للألعاب المختلفة بمساحة إجمالية 1600 متر مربع، ومسجد يتسع لـ300 مُصلٍّ.

وبهذه المناسبة رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل باسمه ونيابة عن رياضيي الوطن كافة، خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود والمستمر للقطاع الرياضي.

وقال في تصريح صحفي: "الدعم الكبير والمستمر من قِبَل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- أسفر عن تدشين عدد من المنشآت الرياضية، ومنها منشأة نادي أبها، إضافة إلى تطوير عدد من المدن والمنشآت الأخرى، التي ستكون رافدًا -بإذن الله- لاحتضان المواهب وصقلها، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة ممارسي الرياضة، إضافة إلى أن منطقة عسير تُعَد رائدة في تصدير المواهب في الألعاب كافة؛ فضلًا عن كونها أرضًا مميزة لاستضافة معسكرات المنتخبات الوطنية والأندية في مختلف الألعاب".

وأضاف الأمير عبدالعزيز الفيصل: "كل الشكر والتقدير أيضًا لسمو أمير منطقة عسير ولجميع الزملاء في القطاعات الحكومية في المنطقة، على تعاونهم الذي أثمر عن اكتمال هذه المنشأة، متطلعًا لأن يُستفاد من جميع مرافقها، وأن تتاح لجميع الرياضيين بما تتضمنه من تجهيزات ومعدات حديثة، وثقتي بأن مجلس إدارة نادي أبها ومنسوبيه سيعملون على استثمار هذه المنشأة بالشكل المطلوب؛ بما يحقق التطور المنشود في مختلف الألعاب، ونحو مزيد من التميز والنجاح وتحقيق المنجزات لهذا الوطن الغالي بمشيئة الله تعالى".

الجدير بالذكر أن افتتاح منشأة نادي أبها، يأتي ضمن خطط وزارة الرياضة، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية في الأندية، وزيادة المنشآت الرياضية في المناطق كافة؛ لتواكب تطلعات المملكة في زيادة عدد ممارسي الرياضة، ولتكون رافدًا لبناء أجيال مميزة، قادرة على المنافسة في البطولات العالمية كافة.