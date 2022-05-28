بالفيديو.. مشجعو "الأهلي" بعد تعادلهم الإيجابي أمام النصر: دَمُّنا وعِشقنا أخضر.. لن نهبط وسنعود أقوى

وكانت المباراة التي جمعت النصر بالأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/ 1، وذلك ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز التاسع برصيد 31 نقطة، فيما بقي النصر ثالثًا برصيد 55 نقطة.