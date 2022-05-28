بالفيديو.. مشجعو "الأهلي" بعد تعادلهم الإيجابي أمام النصر: دَمُّنا وعِشقنا أخضر.. لن نهبط وسنعود أقوى

رفض مشجعو النادي الأهلي مجرد تصوُّر هبوط فريقهم الكروي الأول إلى دوري الدرجة الأولى مؤكدين في هذا الصدد ثقتهم الكبيرة بناديهم لتجاوز المرحلة الحرجة التي يعيشها ناديهم هذا الموسم، ومجددين دعمهم لإدارة النادي ولاعبيه رغم كل الظروف والصعوبات.
وعبَّر أحد المشجعين الصغار لـ"سبق" عن عشقه لفريقه واصفًا دمه -على حد قوله- بأنه أخضر. وطالب اللاعبين ببذل أقصى ما يستطيعون في المباريات المتبقية.
وبدوره، طالب ثابت القحطاني، الذي وصف نفسه بالمشجع الأهلاوي "التعيس"، الجماهير الأهلاوية بالالتفات والتوحد خلف الفريق وإدارته، ودعم اللاعبين.. وقال: "من الصعب التصور أن يهبط الفريق الأهلاوي". وطالب بدعم إدارة النفيعي حتى النهاية، وأكد أنه لم يحضر إلا لخدمة النادي.
وعبَّرت الطفلة "ترف القحطاني" عن مشاعر الإحباط. وأعرب "سعود الحربي" عن خيبة أمله في مستوى الفريق هذا الموسم معتبرًا ما يُقال عن هبوط الأهلي للدرجة الأولى بالمزحة السخيفة!! وطالب اللاعبين بالمستوى نفسه أمام الرائد، وخاطب الجماهير الأهلاوية: "لا تقلقوا، ناديكم الأهلي باقٍ الموسم المقبل".
وكان من اللافت دعم مشجع اتحادي، حضر لمؤازرة الأهلي (المنافس التقليدي لفريقه)؛ ليرسم أصدق وأجمل صور الروح الرياضية، معربًا عن صادق أمنياته ببقاء الأهلي في الدوري؛ فهما عينان في رأس واحد.
وأضاف المشجع الأهلاوي جراح العنزي لـ"سبق": "إذا استمر الفريق بالتركيز والمستوى نفسه فسوف نبتعد عن دوامة الهبوط". داعيًا إدارة النادي بتحمُّل المسؤولية.
وكانت المباراة التي جمعت النصر بالأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/ 1، وذلك ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز التاسع برصيد 31 نقطة، فيما بقي النصر ثالثًا برصيد 55 نقطة.