"بايرن ميونيخ" يتوج بطلًا للدوري الألماني.. للمرة العاشرة تواليًا

حافظ فريق بايرن ميونيخ على لقبه، وتوج بطلًا للدوري الألماني "البوندسليغا" للمرة العاشرة تواليًا، اليوم السبت، عقب فوزه على ضيفه وأقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب "أليانز أرينا" ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من البطولة.
ورفع النادي البافاري رصيده إلى 75 نقطة مغردًا في الصدارة بفارق 12 نقطة كاملة عن دورتموند صاحب المركز الثاني، مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية المسابقة؛ ما ضمن اللقب لصالح البايرن للمرة العاشرة على التوالي والـ31 في تاريخه معززًا رقمه القياسي كأكثر المتوجين بلقب البوندسليغا.
سجل بايرن ميونيخ أولًا هدفين متتاليين في الشوط الأول عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة 15، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 34، وقلص دورتموند النتيجة في الشوط الثاني عبر لاعبه إيمري تشان في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يؤكد جمال موسيالا تفوق البايرن بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 83 من زمن المباراة.