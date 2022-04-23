"بايرن ميونيخ" يتوج بطلًا للدوري الألماني.. للمرة العاشرة تواليًا

سجل بايرن ميونيخ أولًا هدفين متتاليين في الشوط الأول عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة 15، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 34، وقلص دورتموند النتيجة في الشوط الثاني عبر لاعبه إيمري تشان في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، قبل أن يؤكد جمال موسيالا تفوق البايرن بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 83 من زمن المباراة.