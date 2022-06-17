بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق مع ليفربول لضم "ماني" مقابل 40 مليون يورو

وأشارت هذه التقارير إلى أن صفقة انتقال ماني إلى النادي البافاري قد تعلن اليوم خاصة وأن بايرن وافق على كل شروط الدولي السنغالي بما في ذلك العقد الذي سيستمر لـ3 سنوات مع بطل البوندسليغا.