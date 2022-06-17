بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق مع ليفربول لضم "ماني" مقابل 40 مليون يورو

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة أن بايرن ميونيخ توصل إلى اتفاق لضم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.
وأشارت هذه التقارير إلى أن صفقة انتقال ماني إلى النادي البافاري قد تعلن اليوم خاصة وأن بايرن وافق على كل شروط الدولي السنغالي بما في ذلك العقد الذي سيستمر لـ3 سنوات مع بطل البوندسليغا.
حيث أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن بطل ألمانيا سيدفع 35 مليون جنيه إسترليني (42.71 مليون دولار، نحو 40 مليون يورو) لضم ماني (30 عاما) الذي يتبقى عام واحد بعقده مع النادي الإنجليزي.
ومن المنتظر أن يوقع ماني على عقد لمدة ثلاث سنوات مع بايرن وسيخضع لفحص طبي الأسبوع المقبل.
وقبل إتمام الصفقة، يجب على ماني أن يخضع للفحص الطبي. وتعد مسألة التعاقد مع ماني أمرا مهما بالنسبة لبايرن خاصة وأن هناك احتمالية لرحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.
وسيغادر ماني أنفيلد بعد 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفا بجميع المسابقات ، حيث ساعد ليفربول في التتويج بدوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019
وحقق ماني ستة ألقاب مع ليفربول منذ انضمامه من ساوثامبتون في يونيو حزيران 2016 وشكل ثلاثيا هجوميا قويا مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.