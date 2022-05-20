بتتويجه بكأس الملك.. الفيحاء يكسر رقمًا عمره 60 عامًا

نجح فريق الفيحاء في تحقيق إنجاز تاريخي بتتويجه بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى بتاريخه في أول وصول له للمباراة النهائية بتغلبه على الهلال بركلات الجزاء الترجيحية (3-1)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).
وبهذا التتويج يكون الفيحاء الذي خاض مغامرته الأولى في نهائي كأس الملك قد كسر رقماً ظل صامداً طوال 60 عاماً، وهي آخر مرة فاز بها فريق بالبطولة في محاولته الأولى، إذ استطاعت 3 فرق فقط الفوز بالبطولة في أول نهائي تبلغه.
وكان الوحدة أول فريق يحقق البطولة بباكورة مشاركاته بالمباراة النهائية عندما تغلب على اتحاد جدة 4-0 في ملعب الصبان بنسخة 1957-1958 ليكون أول بطل في تاريخ المسابقة.
واستطاع الهلال أن يكسب البطولة في مغامرته الأولى بنسخة 1960-1961 عندما تغلب على الوحدة ذاته 3-2، وعقب ذلك التاريخ بعام واحد كان الأهلي على موعد مع بطولته الأولى في المسابقة بعد تغلبه على الرياض بهدف دون رد.