بتتويجه بكأس الملك.. الفيحاء يكسر رقمًا عمره 60 عامًا

واستطاع الهلال أن يكسب البطولة في مغامرته الأولى بنسخة 1960-1961 عندما تغلب على الوحدة ذاته 3-2، وعقب ذلك التاريخ بعام واحد كان الأهلي على موعد مع بطولته الأولى في المسابقة بعد تغلبه على الرياض بهدف دون رد.