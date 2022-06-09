بتغلُّبه على الإمارات بثنائية.. الأخضر الأولمبي يتأهّل لربع نهائي آسيا

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم "تحت 23 عامًا" إلى الدور ربع النهائي عقب تغلُّبه على نظيره الإماراتي يوم الخميس على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة "الرابعة" لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.