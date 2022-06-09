بتغلُّبه على الإمارات بثنائية.. الأخضر الأولمبي يتأهّل لربع نهائي آسيا

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم "تحت 23 عامًا" إلى الدور ربع النهائي عقب تغلُّبه على نظيره الإماراتي يوم الخميس على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة "الرابعة" لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
افتتح المنتخب السعودي التسجيل عن طريق لاعبه أيمن يحيى بالدقيقة 57، بعد مجهود فردي قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى سهيل المطوع حارس المنتخب الإماراتي، وفي الوقت المحتسب بدل من ضائع عزز قائد الفريق سعود عبدالحميد تقدم الأخضر بالهدف الثاني في الدقيقة "90+3".
وأكمل منتخب الإمارات المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع عيد خميس في الدقيقة 75.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضًا فوز اليابان على طاجيكستان 3-0 على ستاد بونيودكور.
وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام اليابان، مقابل 3 نقاط للإمارات، في حين بقي رصيد طاجيكستان خاليًا من النقاط؛ حيث حصلت السعودية واليابان على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.
وفي الدور ربع النهائي، يلتقي الأخضر السعودي يوم الأحد مع فيتنام ثانية المجموعة الثالثة، في حين تتقابل اليابان مع كوريا الجنوبية أولى المجموعة الثالثة.