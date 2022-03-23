بتنظيم لجنة التطوير والتدريب في الرابطة.. "العواجي" يشرح تعديلات قانون كرة القدم للهواة

تعقد لجنة التطوير والتدريب في رابطة الهواة لكرة القدم، بالتعاون مع لجنة الحكام الرئيسية، غدًا الخميس، محاضرة تثقيفية للاعبين عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم عن بعد عبر تطبيق زوم، يلقيها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم "سابقًا" مرعي العواجي.