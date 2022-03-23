بتنظيم لجنة التطوير والتدريب في الرابطة.. "العواجي" يشرح تعديلات قانون كرة القدم للهواة

تعقد لجنة التطوير والتدريب في رابطة الهواة لكرة القدم، بالتعاون مع لجنة الحكام الرئيسية، غدًا الخميس، محاضرة تثقيفية للاعبين عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم عن بعد عبر تطبيق زوم، يلقيها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم "سابقًا" مرعي العواجي.
وخصصت المحاضرة للاعبي فرق الملحق ودور الـ16 المشاركين في بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم للعام 2022، التي ستنطلق يوم 31 مارس "الجاري"، وستطبق التعديلات على جميع منافسات رابطة الهواة.
الجدير بالذكر أن رابطة الهواة لكرة القدم التي تأسست عام 2014 تضم 55600 لاعب مسجّلين في 2000 فريق.