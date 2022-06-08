بثلاثية.. أخضر الصالات يكسب العراق ويتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة، بعد تغلبه على نظيره المنتخب العراقي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النصر الكويتي.
واستطاع (أخضر الصالات) تحويل تأخره في المباراة بهدف إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلت عن طريق عبد الإله العتيبي (هدفين) وصالح القرني هدف.
وبنهاية مباريات المجموعات تمكن الأخضر من الحصول على 6 نقاط من أصل 9 نقاط في وصافة المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة، في انتظار تحديد المنتخب الذي سيلاقيه في نصف النهائي.