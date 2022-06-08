بثلاثية.. أخضر الصالات يكسب العراق ويتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة، بعد تغلبه على نظيره المنتخب العراقي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النصر الكويتي.