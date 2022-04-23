بثلاثية.. أرسنال يزيد من متاعب مانشستر يونايتد

كسب أرسنال ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وتناوب على تسجيل أهداف "المدفعجية" كل من البرتغالي نونو تافاريس (3) وبوكايو ساكا (32 من ركلة جزاء) والسويسري غرانيت تشاكا (70)، فيما سجل هدف "الشياطين الحمر" الوحيد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ34 من عمر اللقاء.
وشهدت المباراة، إضاعة مهاجم اليونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز فرصة ذهبية للتسجيل عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ57.
بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع في المقابل، تلقت آمال مانشستر يونايتد بالمشاركة في دوري الأبطال ضربة موجعة بعد أن تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".