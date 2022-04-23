بثلاثية.. أرسنال يزيد من متاعب مانشستر يونايتد

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع في المقابل، تلقت آمال مانشستر يونايتد بالمشاركة في دوري الأبطال ضربة موجعة بعد أن تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".