بثلاثية .. النصر "يلمع" في الشوط الثاني ويزيد من أوجاع الرائد

زاد فريق النصر الأول لكرة القدم، من أوجاع نظيره الرائد، حينما أسقطه بثلاثية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة، في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.