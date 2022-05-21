بثلاثية .. النصر "يلمع" في الشوط الثاني ويزيد من أوجاع الرائد

زاد فريق النصر الأول لكرة القدم، من أوجاع نظيره الرائد، حينما أسقطه بثلاثية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة، في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر، بهدف أحرزه قائد الأصفر سلطان الغنام عند الدقيقة الثامنة إثر تسديدة أرضية زاحفة على يمين حارس الرائد "ياقو هيريرين".
وبقيت محاولات "تاليسكا" وعبدالمجيد الصليهم سلبية في زيادة الغلة.
وفي الشوط الثاني أضاف البرازيلي "تاليسكا" الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 75.
وأضاف البديل الناجح "بيتي" الهدف الثالث للأصفر عند الدقيقة 89.
بتلك النتيجة بقي النصر ثالثًا برصيد 54 نقطة، ومازال الرائد يطارده شبح الهبوط لوجوده في المركز العاشر بـ 30 نقطة.